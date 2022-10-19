Хоккейная площадка появится в ямальском селе Яр-Сале к концу года | 360°

19 октября 2022, 17:11
Хоккейная площадка появится в ямальском селе Яр-Сале к концу года
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский посетил стройку хоккейного корта в селе Яр-Сале. Работы собираются завершить до конца этого года, сообщило ИА «Север-Пресс».
Сейчас там установлены стальная конструкция, тент, ледовая основа и здание администрации. Рабочие занимаются отделкой, а также вопросами тепло- и водоснабжения.
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По словам Кугаевского, спортсмены региона очень ждут открытия корта.
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