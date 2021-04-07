Профессор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский прокомментировал обострение российско-американских отношений. Специалиста процитировал портал Pravda.Ru.

По словам Лозанского, президент США Джо Байден совершил «грандиозную политическую ошибку», назвав своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Он заметил, что у Байдена была возможность исправить это хамство, поскольку интервью шло не в прямом эфире.

«Значит, это сознательно. То есть он хочет доказать, что он такой ковбой серьезный. <…> Может быть, ты себя чувствуешь так, но говорить такие вещи нельзя», — подчеркнул американист.

Он напомнил, что ни один из президентов США не позволял себе опускаться до личных оскорблений.

«Это очень неправильно. И, кстати, многие американцы даже сочли нужным извиниться. Как говорил посол Антонов, посольство получало много писем от простых американцев», — добавил эксперт.