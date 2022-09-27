Власть 27 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber «Хлеб — всему голова». Путин назвал фундаментальный закон современности Президент России Путин назвал принцип «Хлеб — всему голова» одним из важнейших законов РИА «Новости»

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Обеспечение людей продовольствием стоит на повестке, несмотря на угрозы безопасности. Принцип «Хлеб — всему голова» остался одним из важнейших законов, заявил на совещании о ходе сезонных полевых работ президент России Владимир Путин.

«Известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу „Хлеб — всему голова“, этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших», — сказал российский лидер.

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Президент заметил, что упомянутый им принцип особенно актуален из-за ситуации на мировом продовольственном рынке. Он поблагодарил аграриев за работу и заявил, что уборка урожая, а также новые кампании — посев озимых и весенних культур — пройдут успешно, для этого есть все предпосылки.

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Совещание прошло в Сочи в режиме видеосвязи. На нем выступили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и руководители аграрных регионов.

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