«Хирургическая операция». Политолог объяснил действия России попыткой снизить градус напряженности

Ситуация вокруг Донбасса похожа на события, которые происходили в 2008 году в Южной Осетии. Такое мнение в разговоре с «360» выразил политолог, американист, кандидат политических наук Сергей Судаков. Он объяснил, что Россия хочет снизить градус напряженности на границе с Украиной.

«Полагаю, что события, которые сейчас происходят, сродни событиям, которые происходили в 2008 году. Тут очень важен блиц-криг. Та операция, которая проводится российскими военными, это абсолютно точечная хирургическая операция, которая направлена на концепцию демилитаризации», — заявил Судаков.

Главная цель — снизить градус напряженности сложившийся на границе Российской Федерации и Украины — в новопризнанных республиках ДНР и ЛНР и у соприкосновения их с Украины.

«Мы прекрасно понимаем, что последние семь с половиной лет наращивалось военное присутствие иностранных держав на территории Украины в нарушении международного права. Россия выступает сторона не конфликта, Россия защищает, прежде всего, те новопоявившиеся государства, с которыми у них подписан юридические соглашения о сотрудничестве, помощи и поддержке», — подчеркнул Судаков.

Он напомнил, что в ЛНР и ДНР проживает большое количество людей с российскими паспортами, поэтому РФ защищает своих граждан. По его мнению, западные СМИ некорректно говорят о том, что Россия уничтожает граждан Украины.

«Такого не существует, наносятся удары по военной техники, по военным аэродромам, по военно-огневым точкам —все то, что является летальным оружием и все то, что может нанести удар и уничтожить мирное население», — рассказал собеседник «360».

Он выразил мнение, что сейчас будет финансовая паника. Это очень сильно отразится на биржевых индексах. Конечно, заморозка газопровода «Северный поток — 2» — это плохо. Однако ситуация со временем изменится, уверен политолог.

«Если данная ситуация пройдет достаточно быстро, сейчас мы видим, что она достаточно качественно проходит, то временно мы получил определенное санкционное давление», — отметил он.

По его словам, возможно серьезное финансовое давление на систему РФ.

Российские власти во многом были готовы, поскольку страна с 2014 года и так живет при ограничительных мерах.

«Экстраординарных санкций ввести против России невозможно, потому что львиный пакет санкций уже был введен», — напомнил эксперт.

Россия начала специальную военную операцию в Донбассе 24 февраля после обращения глав ЛНР и ДНР к президенту РФ Владимиру Путину. Украина в связи с этими событиями разорвала дипломатические отношения с Россией и объявила у себя в стране военное положение.