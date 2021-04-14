Хинштейн рассказал об увольнении с военной службы пяти генералов Росгвардии

Глава комитета Госдумы оп информационной политике Александр Хинштейн сообщил об увольнении пяти генералов Росгвардии. Он выложил в Telegram фото указа президента России Владимира Путина датированного 12 апреля.

Хинштейн сообщил, что от должностей освобождены и уволены с военной службы заместитель директора федеральной службы войск нацгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, генерал-лейтенант Сергей Чувакин — заместитель начальника Главного организационно-мобилизованного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Также освобожден от должности начальник Договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников

С военной службы уволили генерал-лейтенанта, экс-начальника Главного управления связи Алексея Белякова, генерал-майора, бывшего начальника Главного управления по работе с личным составов Николая Рябчикова, генерал-лейтенанта, экс-начальника Финансово-экономического департамента Вячеслава Савкина и генерал-лейтенанта, экс-начальника Пермского института Росгвардии Владимира Купавского.