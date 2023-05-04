Власть 04 мая 2023, 13:15 Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование беспилотников Депутат Хинштейн предложил Минтрансу и Росавиации ввести временный мораторий на БПЛА Pxhere

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил предложение о временном моратории на использование беспилотников главе Минтранса Виталию Савельеву и руководителю Росавиации Александру Нерадько. Депутат сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Хинштейн призвал ввести мораторий на БПЛА, но сделать исключение на использование дронов для государственных нужд. Депутат уточнил, что речь идет не только о воздушных, но и наземных, подземных, водных и надводных беспилотниках.

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«Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу», — написал парламентарий.

В России до сих пор нет законодательства, которое бы комплексно регулировало как применение БПЛА, так и оборот средств противодействия дронам, указал Хинштейн. Депутат призвал разработать и принять такие законы в скорейшем порядке.

Глава думского комитета добавил, что месяц назад в Госдуму внесли законопроект, который дает право силовым структурам и ведомственным охранам пресекать движение беспилотников во всех сферах. Парламентарий заявил, что рассчитывает на скорейшее утверждение этого законопроекта.

Ранее пресс-служба президента России Владимира Путина сообщила, что беспилотники киевского режима атаковали кремлевскую резиденцию главы государства в ночь на 3 мая. БПЛА оперативно вывели из строя, поэтому никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин находился в подмосковной резиденции в момент атаки. По словам представителя Кремля, глава государства не станет записывать специальное обращение после случившегося.