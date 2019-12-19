Хинштейн поддержал более активные меры для борьбы с коррупцией

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) посоветовала активнее бороться с коррупцией. В Госдуме намерены изучить все предложенные рекомендации.

С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Александр Хинштейн, сообщило ИА НСН.

«Любые предложения, направленные на усиление борьбы с коррупцией, работы механизма по конфискации незаконно нажитого имущества и доходов, крайне важны», — сказал он.

Каждый год растут объемы средств, изъятых в рамках борьбы с коррупцией. За 2019-й у чиновников забрали около девяти миллиардов рублей, полученных незаконным путем. Эта цифра растет с каждым годом. Все это происходит из-за того, что в основе ее лежит расхождение между официально полученным совокупным доходом за три года и расходами за это же время, объяснил Хинштейн.

Депутат Госдумы рассказал, что часть незаконно нажитых активов лежит на счетах в иностранных банках. Однако власти не вправе их изъять по закону. Причем проблема в данном случае заключается не столько в российском законодательстве, сколько в международном. Изъять средства со счета, находящегося вне юрисдикции РФ, по российским законам тяжело, пояснил Хинштейн.