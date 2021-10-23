Хинштейн опроверг появление изменений для регистрации в мессенджерах

Обсуждаемые изменения в правилах регистрации в мессенджерах являются поправками к уже существующему закону. Они никак не повлияют на их работу. По сути, никаких нововведений не будет.

Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он уточнил, что операторов связи обязали запрашивать подтверждение номера телефона и только после этого предоставлять свои услуги.

«Никаких инноваций сегодня не происходит. Речь идет о новом постановлении правительства, которое касается закона, вступившего еще в 2018 году в силу», — объяснил он.

Правила идентификации пользователей в мессенджерах были установлены в 2018 году. Оператор связи должен был в течение 20 минут проверить номера телефона пользователя по базе данных. Затем пользователю присваивается уникальный код идентификации. В новых правилах эти требования повторяются за исключением некоторых новых формулировок.

В соответствии с постановлением, подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, с 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах можно будет только по паспортным данным. Их предоставит оператор связи, пользователям делать ничего не придется.