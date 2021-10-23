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    23 октября 2021, 22:37

    Хинштейн опроверг появление изменений для регистрации в мессенджерах

    Александр Хинштейн: никаких изменений не будет регистрации в мессенджерах не будет

    Анастасия Кукова

    Обсуждаемые изменения в правилах регистрации в мессенджерах являются поправками к уже существующему закону. Они никак не повлияют на их работу. По сути, никаких нововведений не будет.

    Хинштейн опроверг появление изменений для регистрации в мессенджерах

    Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он уточнил, что операторов связи обязали запрашивать подтверждение номера телефона и только после этого предоставлять свои услуги.

    «Никаких инноваций сегодня не происходит. Речь идет о новом постановлении правительства, которое касается закона, вступившего еще в 2018 году в силу», — объяснил он.

    Правила идентификации пользователей в мессенджерах были установлены в 2018 году. Оператор связи должен был в течение 20 минут проверить номера телефона пользователя по базе данных. Затем пользователю присваивается уникальный код идентификации. В новых правилах эти требования повторяются за исключением некоторых новых формулировок.

    В соответствии с постановлением, подписанным главой российского правительства Михаилом Мишустиным, с 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах можно будет только по паспортным данным. Их предоставит оператор связи, пользователям делать ничего не придется.