Власть 03 марта 2023, 14:39 Хинштейн обвинил Запад в поощрении террористической деятельности после событий в Брянской области Депутат Хинштейн обвинил Запад в поощрении террористической деятельности РИА «Новости»

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Западные страны приветствуют террористическую деятельность. Такой вывод можно сделать после того, как на месте атаки диверсантов в Брянской области нашли иностранное оружие. Об этом глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Он назвал показательным тот факт, что найденные накануне в Брянской области после атаки диверсантов оружие и мины практически все произведены за рубежом, в основном — в Германии.

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«То есть просвещенный Запад поставляет эти „орудия смерти“ на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории. Что это, как не прямое поощрение террористической деятельности?» — задался он вопросом.

Хинштейн пояснил, что на опубликованных у него на странице фото можно увидеть сделанные в Германии тубусы от гранатомета, противопехотные и противотанковые мины.

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области 2 марта. Они напали на местных жителей, один из них оказался убит, еще один — находится в больнице. МИД России в пятницу подтвердил, что диверсионно-разведывательная группа воспользовалась в Брянской области натовским оружием.