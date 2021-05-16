Хинштейн объяснил свои удаленные твиты про «мусоров»
Твиты о полиции Парижа и Израиля, в которых правоохранителей назвали «мусорами», оказались «удавшейся провокацией». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Его слова привело Ura.ru в своем Telegram-канале.
Политик заявил, что его аккаунт никто не взламывал. Поэтому твиты «Мусора — позор Парижа» и «Мусора — позор Израиля» он написал сам. Эти публикации оказались ответом на новости о применении слезоточивого газа во время разгона манифестаций в поддержку Палестины в Париже и деревне Адейси на границе Израиля и Ливана.
Позднее Хинштейн удалил публикации.
«Моя провокативная комбинация вполне удалась», — заявил политик.
Подобные сообщения о российской полиции появляются после разгона несанкционированных акций, отметил он. Однако подобное никого не возмущает, когда происходит в других государствах.
Хинштейн опубликовал твиты о «мусорах» вечером 15 мая.
На акциях протеста во многих европейских городах силовики регулярно применяют в отношении митингующих резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Накануне очередные акции прошли в Париже, Берлине, Брюсселе.