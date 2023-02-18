Власть 18 февраля 2023, 18:34 Херсону предрекли скорое возвращение под контроль России Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что Херсон скоро вернется под контроль России РИА «Новости»

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Херсон в ближайшее время вернется под контроль России. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в кулуарах семинара для региональных штабов участников акции «Мы вместе», сообщил ТАСС.

«Я думаю одно: в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в России», — сказал Сальдо.

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Он напомнил, что Херсон оставили лишь на время. Врио главы региона особо отметил работу Народного фронта в организации эвакуации жителей.

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По словам Сальдо, благодаря развернутой крупномасштабной работе практически 150 тысяч жителей Херсона и правобережья доставили на левый берег.

Ранее врио главы Херсонской области рассказал, как пособники ВСУ в регионе сразу после задержаний переходят на сторону России и начинают работать на ее военнослужащих. Таких людей он назвал украинскими «ждунами».