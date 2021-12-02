Хасбулатов усомнился в возможности сохранения СССР

Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» гипотезу о том, что СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза.

Хасбулатов выразил уверенность, что такой исход был невозможен. По его словам, с этим вариантом не согласился бы и первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Горбачев уже ничего не смог сделать и не захотел. Он, как мне кажется, был окончательно сломлен после своего заточения в Форосе», — заметил Хасбулатов.

Однако, по его мнению, Горбачеву повезло в плане того, что он оказался задержанным в Форосе.

«Он предстал как мученик, поэтому все беды, все обвинения, все протесты против него, они в какой-то степени оказались сглаженными», — добавил Хасбулатов.