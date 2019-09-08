Хакеры атаковали сайт ЦИК перед выборами

Сотрудники Центризбиркома отбили все атаки.

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«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Все отбиваем», — отметил он.

По словам Лопатина, сайт ЦИК работает без сбоев. Традиционно хакеры атакуют сайт, однако система надежно защищена.

Единый день голосования стартовал по всей России утром 8 сентября. В Московской области выбирают депутатов муниципальных образований региона. По данным на 15:00, свои голоса отдали более 297 тысяч избирателей, а это 14,55%.

Как отметил политолог Андраник Мигранян, проведение выборов в штатном режиме в муниципалитетах Подмосковья может быть связано с тем, что в малых городах удобнее проводить работу с избирателями — люди лучше знают друг друга. Поэтому такие условия комфортнее, нежели в мегаполисах.