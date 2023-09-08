08 сентября 2023, 14:16
Хакерские атаки на онлайн-голосование пресекли в Москве
Кириллова: все хакерские атаки на оператора доставки СМС пресекли в Москве
Выборы мэра столицы проходят в штатном режиме, хакерские атаки на серверы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пресекли, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
По ее словам, система электронного голосования успешно справляется с нагрузками. Например, утром зарегистрировали попытки атак на оператора доставки СМС, необходимых для голосования. Это привело к временной задержке в их получении. Но сейчас выборы продолжаются в штатном режиме.
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Также зафиксировали попытки атаки на терминалы электронного голосования на участках, что вызвало кратковременную задержку в выдаче электронных бюллетеней.
Все атаки были оперативно и успешно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме. Кроме того, подчеркну, что избиратели, находящиеся на участках, могли проголосовать в обычном формате — с помощью бумажного бюллетеня.
Ольга Кириллова
Кириллова добавила, что голосование проходит в штатном режиме, а система электронного голосования справляется с нагрузками, несмотря на происшествия.
Выборы пройдут в столице 8-10 сентября. В первый день голосования свой голос уже отдал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Единый день голосования
Москва 2023
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