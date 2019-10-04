Хабиб Нурмагомедов встретился с губернатором Подмосковья
Глава Московской области поздравил спортсмена с успешной защитой чемпионского пояса в бою против американца Дастина Порье. Также Андрей Воробьев передал украшенный цветами платок в подарок для мамы Хабиба Нурмагомедова.
«Дорогой Хабиб, рад общению и совместным планам! Верим в тебя и ждем побед. Родителям поклон!» — написал губернатор в Instagram.
Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе 7 сентября. На турнире в Абу-Даби он победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
Этой победой Хабиб Нурмагомедов продлил серию боев без поражений до 28. Таким образом, он не проиграл ни одного поединка за свою карьеру в UFC.
Это не первый раз, когда Андрей Воробьев встретился с бойцом UFC. На одном из матчей чемпионата мира по футболу в России в 2018 году он увиделся с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда тот как раз готовился к бою против Нурмагомедова.