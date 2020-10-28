Хабаровский губернатор Дегтярев усилил охрану после получения угроз

Из-за поступающих угроз врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев решил усилить охрану и поставил у приемной металлоискатель. О таких мерах защиты рассказал сам врио главы региона.

«Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану. Я ввожу в соответствии с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах Российской Федерации и во всех органах власти, почему-то кроме хабаровского правительства. Поступают угрозы. Есть агентурная информация», — процитировал Дегтярева «Интерфакс».

Врио губернатора добавил, что некоторым не понравилось, что многих «оттащили от корыта». Дегтярев назвал ненормальным, что сейчас в здание правительства может зайти любой человек и принести с собой даже оружие. Именно поэтому служба безопасности будет усиленно работать.

При этом чиновник отметил, что будет и дальше ходить на домашние матчи «Амура». Его не смущает негативная реакция хоккейных болельщиков на его появление на игре.

«Меня вообще везде плохо встречают. Это нормально. Вся моя карьера связана с заходом в агрессивную среду. Вся карьера — с первого дня в политике. Встречают-то по-разному на хоккейных матчах. Буду ходить обязательно», — заявил Дегтярев.

На пост врио губернатора Хабаровского края Дегтярева назначил Владимир Путин, напомнила «Газета.ru». Жители региона негативно отреагировали на нового главу, после чего Дегтярев предложил собрать народный совет.