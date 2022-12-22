Власть 22 декабря 2022, 13:57 Гуттеришу указали на отсутствие реалистичной позиции по переговорам России и Украины Захарова: у генсека ООН Гуттериша нет реалистичной позиции по переговорам РФ и Украины РИА «Новости»

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не показал реалистичную позицию по теме российско-украинских переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Гутерриша про отсутствие перспектив для мирных переговоров по Украине. Ее процитировал ТАСС.

«Я хотела бы подчеркнуть, что по данному вопросу ни у генсекретаря ООН, ни у его подчиненных не просматривается какой-то реалистичной беспристрастной позиции», — сказала Захарова.

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Дипломат заметила, что западные страны готовы к длительной конфронтации с Российской Федерацией. Ведь новые поставки оружия киевскому режиму только затягивают боевые действия. Представитель МИД напомнила, что в любом случае Россия выполнит поставленные цели и задачи спецоперации.

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Захарова заявила и о том, что российско-белорусский контингент — ответ на наращивание сил Североатлантического альянса.