Комитет Сената США поддержал санкции против «Северного потока — 2» Подробнее

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству заявил, что единогласного мнения по поводу «Северного потока — 2» в американском парламенте нет. Санкции в отношении компаний, занимающихся строительством российского газопровода, не получит абсолютное большинство голосов. Каждое решение США о санкциях скажется на американской экономике, потому Вашингтону следует тщательно взвесить это решение. Кроме того, недружественные действия подтолкнут Россию и Китай к более тесному сближению.

«Мне кажется, сейчас, на фоне глобальной торговой войны США с Китаем и на фоне весьма обнадеживающей политики, которую ведет Дональд Трамп и его администрация, подобная риторика имеет небольшие шансы на реализацию <…> Американское руководство вряд ли желает, что бы его недружественные действия подталкивали Россию и Китай к еще более плотному сближению», — заявил Гутенев.

Он выразил надежду на оттепель в российско-американских отношениях.

Ранее стало известно, что комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока — 2». Законопроект поддержали 20 членов комитета, только двое выступили против.