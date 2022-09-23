Новым губернатором Кировской области стал Александр Соколов | 360°

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Новым губернатором Кировской области стал Александр Соколов

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Пост нового губернатора Кировской области занял Александр Соколов. Об этом сообщил «ВЗГЯД» со ссылкой на сайт областного правительства.

Мужчина вступил в должность 23 сентября. Торжественная церемония состоялась в Кировском областном драматическом театре. На мероприятии присутствовали полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, сенаторы, депутаты Госдумы. Соколов принес присягу, а также получил удостоверение о вступлении на пост.

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«Уважаемый Александр Валентинович, примите искреннее поздравление с официальным вступлением в должность губернатора Кировской области», — поздравили новоиспеченного главу региона.

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