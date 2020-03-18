Губернатора Подмосковья включили в комиссию по повышению устойчивости развития экономики

«Включить в состав правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики губернатора Московской области Воробьева А. Ю.», — говорится в тексте документа.

Комиссию создали в начале марта по распоряжению правительства. Ее цель — привлечение представителей науки, общественников и предпринимательского сообщества к совместной работе, направленной на укрепление финансового сектора и других отраслей экономики. В том числе по вопросам, связанным с распространением коронавирусной инфекции.

Речь идет о предложениях для председателя правительства по следующим вопросам: усиление социальной защиты населения, поддержка занятости, обеспечение лекарственными препаратами граждан, поддержка малого и среднего предпринимательства, импортозамещение, международное сотрудничество и другие.

Комиссию возглавляет первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. В состав входят руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, его первый заместитель Владимир Сидоренко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководители всех министерств, глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина и мэр Москвы Сергей Собянин.