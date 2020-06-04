    04 июня 2020, 23:51

    Появился новый мем от создателя «анального края» губернатора Кондратьева

    Арина Гудилова

    «Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оговорился на заседании оперштаба по коронавирусу. Вместо «обсерваторов», он назвал «консерваторы».

    «Консерваторы продолжают работу… Обсерваторы», — сказал он в эфире телеканала «Кубань 24».

    Обсерватор — это временное учреждение, развертываемое в приспособленных помещениях для наблюдения за пациентами во время карантина.

    Консерватор — это человек, приверженный к традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам.

    В апреле глава Краснодарского края не смог выговорить слово «многоконфессиональный». После нескольких неудачных попыток он просто продолжил слово «анальный».