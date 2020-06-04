Появился новый мем от создателя «анального края» губернатора Кондратьева

«Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оговорился на заседании оперштаба по коронавирусу. Вместо «обсерваторов», он назвал «консерваторы».

«Консерваторы продолжают работу… Обсерваторы», — сказал он в эфире телеканала «Кубань 24».

Обсерватор — это временное учреждение, развертываемое в приспособленных помещениях для наблюдения за пациентами во время карантина.

Консерватор — это человек, приверженный к традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным доктринам.

В апреле глава Краснодарского края не смог выговорить слово «многоконфессиональный». После нескольких неудачных попыток он просто продолжил слово «анальный».