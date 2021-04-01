Губернатора Кондратьева раскритиковали за фразу о «телочках»

Ошибки наподобие фразы «телочки, которые будут давать» для руководителя уровня губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева недопустимы. В этом не сомневается маркетолог Игорь Качалов.

«Ошибки для руководителя такого уровня недопустимы. А если это поиск популярности, то это поиск дешевой популярности. Шутки о телочках, которые дают, или о дающих телочках — это в прямом смысле шутки ниже пояса», — заявил Качалов «360».

Эту фразу Кондратьев употребил на совещании.

«Нам нужны сегодня телочки, нужны, но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны, нам количество нужно превратить в качество», — сказал Кондратьев. Речь шла о крупном рогатом скоте.

Это не первая оговорка от губернатора. В июне 2020 года он оговорился на заседании оперштаба по коронавирусу. Вместо «обсерваторы» глава региона сказал «консерваторы».