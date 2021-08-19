Политологи объяснили, чем обусловлен высокий рейтинг губернатора Ямала

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало исследование, объясняющее, чем обусловлена эффективность работы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и его высокий рейтинг среди населения. Об этом написало «Ямал-Медиа».

Дело в том, что губернатору удалось наладить эффективную коммуникацию с жителями. Его политика выстроена на взаимодействии с людьми — Артюхов общается с ними не через посредников, а напрямую, посещая разные районы региона, разговаривая и обсуждая проблемы с жителями в рамках своей программы «Честный маршрут».

«„Честный маршрут“, реализуемый губернатором ЯНАО — это формат уникальный. Уникальный в силу того, что происходит — вот эти две недели движения по городам и весям Ямала. Уникальный в силу той атмосферы, которая складывается, в силу результатов, которые можно получить при живом и неформальном общении с людьми. Неудивительно, что рейтинг Артюхова сегодня составляет 80%, и первый масштабный скачок этого рейтинга произошел именно тогда, когда он реализовывал „Честный маршрут“ в первый раз в 2019 году», — сказал генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.