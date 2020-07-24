Губернатор Забайкальского края сделал ряд кадровых перестановок

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сделал несколько кадровых перестановок в правительстве региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что должность первого заместителя председателя правительства региона займет Андрей Кефер. До этого он был исполняющим обязанности заместителя председателя, который курирует министерство финансов.

В новой должности Кефер будет отвечать за координирование национальных проектов и государственных программ. Он проследит за работой краевых федеральных органов исполнительной власти. Кроме этого, Кефер займется проектной деятельностью и будет планировать соцразвитие центров экономического роста, пишет сайт «Политика сегодня».

Место заместителя губернатора по вопросам соцразвития заняла Агяма Ванчикова, должность зампреда правительства края по вопросам координации Минкульта, Минспорта и Минобразования — Татьяна Цымпилова, а Инна Щеглова стала зампредом по координации Минтруда, Минздрава и департамента ЗАГС Забайкалья.

Помимо прочего, исполняющим обязанности главы министерства культуры назначили Наталью Лиценберг. А Евгений Казаченко будет исполнять обязанности руководителя Минтруда Забайкальского края.