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    24 июля 2020, 13:23

    Губернатор Забайкальского края сделал ряд кадровых перестановок

    Полина Петрова

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сделал несколько кадровых перестановок в правительстве региона, сообщили в пресс-службе правительства.
    Губернатор Забайкальского края сделал ряд кадровых перестановок

    Уточняется, что должность первого заместителя председателя правительства региона займет Андрей Кефер. До этого он был исполняющим обязанности заместителя председателя, который курирует министерство финансов.

    В новой должности Кефер будет отвечать за координирование национальных проектов и государственных программ. Он проследит за работой краевых федеральных органов исполнительной власти. Кроме этого, Кефер займется проектной деятельностью и будет планировать соцразвитие центров экономического роста, пишет сайт «Политика сегодня».

    Место заместителя губернатора по вопросам соцразвития заняла Агяма Ванчикова, должность зампреда правительства края по вопросам координации Минкульта, Минспорта и Минобразования — Татьяна Цымпилова, а Инна Щеглова стала зампредом по координации Минтруда, Минздрава и департамента ЗАГС Забайкалья.

    Помимо прочего, исполняющим обязанности главы министерства культуры назначили Наталью Лиценберг. А Евгений Казаченко будет исполнять обязанности руководителя Минтруда Забайкальского края.

    Новости SMI.FM