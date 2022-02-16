facebook_pixel
    16 февраля 2022, 01:55

    Губернатор Забайкальского края Осипов второй раз заразился коронавирусом

    Дарья Морозова

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Любовь Чистякову.

    По данным RT, Осипов будет работать дистанционно.

    «Сдал тест на коронавирус, проба оказалась положительной. Несмотря на болезнь, Александр Михайлович останется на связи с правительством региона и продолжит держать ситуацию в крае на контроле», — рассказала Чистякова.

    Она уточнила, что Осипов чувствует себя неплохо.