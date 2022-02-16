Губернатор Забайкальского края Осипов второй раз заразился коронавирусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Любовь Чистякову.
По данным RT, Осипов будет работать дистанционно.
«Сдал тест на коронавирус, проба оказалась положительной. Несмотря на болезнь, Александр Михайлович останется на связи с правительством региона и продолжит держать ситуацию в крае на контроле», — рассказала Чистякова.
Она уточнила, что Осипов чувствует себя неплохо.