Губернатор Забайкальского края Осипов второй раз заразился коронавирусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов повторно заразился коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Любовь Чистякову.

По данным RT, Осипов будет работать дистанционно.

«Сдал тест на коронавирус, проба оказалась положительной. Несмотря на болезнь, Александр Михайлович останется на связи с правительством региона и продолжит держать ситуацию в крае на контроле», — рассказала Чистякова.

Она уточнила, что Осипов чувствует себя неплохо.