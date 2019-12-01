Губернатор Забайкалья выехал на место падения автобуса с моста

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место падения с моста пассажирского автобуса. В ДТП погибли 15 человек. Об этом «360» сообщила помощница главы региона.

Автобус Kia Grandbird направлялся из Сретенска в Читу утром 1 декабря. На 60-м километре автодороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи» у него разорвалось переднее колесо, поэтому машина слетела с трассы и упала на замерзшую реку Куэнга.

В салоне сидели 43 пассажира и водитель. Погибли 20 человек, травмы получили еще 18. Шестерых пострадавших доставили в Центральную районную больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф. Кроме того, туда подъехали пожарные и следователи-криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».