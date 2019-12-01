  • Губернатор Забайкалья выехал на место падения автобуса с моста

    01 декабря 2019, 12:43

    Алена Макаренко, Василиса Андреева

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место падения с моста пассажирского автобуса. В ДТП погибли 15 человек. Об этом «360» сообщила помощница главы региона.
    Губернатор Забайкалья выехал на место падения автобуса с моста

    Автобус Kia Grandbird направлялся из Сретенска в Читу утром 1 декабря. На 60-м километре автодороги «Могойтуй — Сретинск — Олочи» у него разорвалось переднее колесо, поэтому машина слетела с трассы и упала на замерзшую реку Куэнга.

    В салоне сидели 43 пассажира и водитель. Погибли 20 человек, травмы получили еще 18. Шестерых пострадавших доставили в Центральную районную больницу.

    На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф. Кроме того, туда подъехали пожарные и следователи-криминалисты.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».