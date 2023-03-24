Власть 24 марта 2023, 07:28 Губернатор Усс счел, что его сын оказался жертвой геополитической игры Губернатор Красноярского края Усс: сын оказался жертвой геополитической игры Александр Усс / Telegram

Читать 360tv в

Глава Красноярского края Александр Усс считает, что его сын Артем Усс стал жертвой геополитических игр. Губернатор заявил, что потерял веру в правосудие. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, решение об экстрадиции Усса-младшего в США стало неожиданностью для всех, в том числе и для Артема.

Реклама

«[Решение] привело в итоге к тому, что утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие… Я абсолютно убежден, что он стал либо какой-то жертвой для пополнения залогового фонда, либо представлял какой-то интерес в большой геополитической игре», — подчеркнул Усс.

Реклама

Губернатор отметил, что не знает, где сейчас находится его сын и очень беспокоится о нем. Апелляционный суд Милана ранее на этой неделе поддержал высылку Артема Усса в Штаты. Газета la Repubblica написала, что Усс-младший сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста. Его поиски сейчас идут.

Сына российского губернатора задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане. Он собирался улететь в Турцию. Его в начале декабря прошлого года отправили из тюрьмы под домашний арест. Уссу-младшего и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в отмывании денег, уклонении от санкций, контрабанде нефти компании из Венесуэлы и продажи продукции двойного назначения.