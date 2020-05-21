Губернатор Усс попросил Мишустина признать СМИ пострадавшей отраслью

Глава Красноярского края Александр Усс предложил включить средства массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас рассмотреть возможность включения деятельности средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в тексте письма.

Усс объяснил, что объемы рекламы в региональных СМИ сократились более, чем на 70%. При этом работы у журналистов из-за эпидемии только прибавилось. Однако сложное экономическое состояние может привести к тому, что некоторые редакции прекратят свою работу, а население останется без информационной поддержки. Власть же не сможет использовать традиционные каналы коммуникации.

Как сообщило РИА «Новости», глава края и региональное заксобрание — учредители газеты «Наш Красноярский край». Кроме того, краевое агентство печати и массовых коммуникаций отвечает за «Дирекции краевых телепрограмм».

Ранее Общероссийский народный фронт выступил с инициативой признать региональные и местные СМИ отраслью экономики, которая в числе других серьезно пострадала от коронавируса. По мнению организации, этим средствам массовой информации требуется господдержка.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Красноярском крае 2445 человек заразились коронавирусом. Ранее Минобороны РФ направило в регион военных для борьбы с коронавирусной инфекцией. В Северо-Енисейском районе СОVID-19 подтвердился у 866 вахтовиков.