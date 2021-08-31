Губернатор Смоленской области Островский получил тяжелый перелом во время игры в баскетбол

Губернатор Смоленской области Алексей Островский сейчас находится в одной из больниц Смоленска с переломом правой ноги. Он получил серьезную травму во время баскетбольный игры.

«Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав», — рассказали в пресс-службе администрации региона ТАСС.

Врачи заявили, что это самая плохая ситуация, которая могла сложиться при переломе ноги. Островскому сделали две операции, также должны сделать третью. Она будет самой сложной.

Пока губернатор находится в больнице, обязанности главы региона исполняет его заместитель Юрий Свириденков.

Ранее Островский рассказал, что неудачно наступил на мяч. Об этом сообщила «Смоленская народная газета».