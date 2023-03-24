Власть 24 марта 2023, 07:42 Губернатор Севастополя объяснил, из-за чего в городе слышны громкие звуки Губернатор Развожаев: причина громких звуков в Севастополе — профилактическая работа Unsplash

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Военные проводят в бухте Севастополя профилактическую работу. Она нужна для противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Обстановка в самом городе спокойная. Об этом заявил губернатор Михаил Развозжаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки в центре города — это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он.

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Украинские силы не раз предпринимали попытки наносить удары по Севастополю с помощью беспилотников. Последнюю атаку 22 марта удалось отразить. Речь шла о трех морских дронах Украины, которые хотели проникнуть в бухту Севастополя. Тогда ни люди, ни военные корабли не пострадали.

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Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что БПЛА уничтожили. Два беспилотника поразили девушки-военнослужащие, их представят к государственным наградам.