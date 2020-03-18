Губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал туристам не посещать город

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса. В частности, он рекомендовал людям воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга.

Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Санкт-Петербурга, временно приостанавливается проведение мероприятий с числом участников свыше 50 человек. С 19 марта действует запрет на мероприятия в галереях, музеях, кинотеатрах, театрах, зоопарке.

Гражданам России и иностранцам рекомендовано «воздержаться от поездок на (через) территорию Санкт-Петербурга». Тем же, кто находится в городе, — не выезжать за границу и в российские регионы, где зафиксированы случаи инфицирования COVID-19.

Теперь предписано сообщать о своем возвращении из любой страны по телефону 112 и 14 дней отсиживаться дома. Работодатели должны внедрить дистанционные методы работы, а также обеспечить дезинфекцию поверхностей и обеззараживание воздуха в рабочих помещениях.

К помощи людям в карантине ответственные ведомства должны обеспечить привлечение волонтеров. Также предписано рассмотреть вопрос дополнительных выплат для тех медработников, которые борются с распространением эпидемии коронавируса и лечат заболевших.

В Подмосковье 100 бригад регионального Минтранса следят за санитарной обработкой электричек, автобусов и такси. В связи с угрозой коронавируса дезинфекция должна проводиться дважды в день, сотрудники транспорта должны работать в масках. Постановлением губернатора в автобусах разрешена только безналичная оплата.

В Подмосковье работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Там можно найти всю подробную информацию о вирусе. Портал запустило Министерство здравоохранения Московской области.