Губернатор Сахалина проголосовал по поправкам к Конституции

По его мнению, голосуя за поправки, каждый россиянин выбирает то, что ему ближе больше всего.

«Для меня доминирующая поправка — связанная с неотделимостью территорий РФ. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из повестки исчез, и больше никогда не велись переговоры на эту тему. Ведь нам, сахалинцам, этот вопрос понятен», — заявил Лимаренко.

Курилы — земля, принадлежащая России. Эта территория — неотъемлемая часть страны, добавил губернатор. Лимаренко также обратил внимание на необходимость закрепить в Конституции ежегодную индексацию пенсий.

Глава региона прибыл на избирательный участок в политехническом колледже Сахалинского государственного университета. Он назвал общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны событием исторического масштаба.

Голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля.