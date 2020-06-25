    25 июня 2020, 10:48

    Губернатор Сахалина проголосовал по поправкам к Конституции

    Алена Макаренко

    Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко проголосовал по поправкам к Конституции России. Об этом сообщила «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

    По его мнению, голосуя за поправки, каждый россиянин выбирает то, что ему ближе больше всего.

    «Для меня доминирующая поправка — связанная с неотделимостью территорий РФ. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из повестки исчез, и больше никогда не велись переговоры на эту тему. Ведь нам, сахалинцам, этот вопрос понятен», — заявил Лимаренко.

    Курилы — земля, принадлежащая России. Эта территория — неотъемлемая часть страны, добавил губернатор. Лимаренко также обратил внимание на необходимость закрепить в Конституции ежегодную индексацию пенсий.

    Глава региона прибыл на избирательный участок в политехническом колледже Сахалинского государственного университета. Он назвал общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны событием исторического масштаба.

    Голосование по поправкам к Конституции проходит в России с 25 июня по 1 июля.