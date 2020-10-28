Губернатор Сахалина принял отставку главы Южно-Курильского района

Он отметил, что в регионе есть большое число нерешенных проблем. Каждая из них появилась по причине недобросовестной работы. Губернатор заявил, что это не должно продолжаться и дальше. По его словам, ситуацию необходимо разрешить в краткие сроки.

В муниципалитете проведут конкурс после отставки Власенко. Нового главу Южно-Курильского района будут выбирать члены локального парламента.