Губернатор Сахалина Лимаренко сломал ногу на хоккейной тренировке
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сломал ногу во время хоккейной тренировки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на его Telegram.
Губернатор отметил, что тренируется давно и понимает, что в спорте возможны травмы. Также он пообещал, что это происшествие никак не отразится на его работе.
«Друзья, вы все знаете о моей любви к хоккею. Во время напряженных тренировок не исключены и травмы. К сожалению, сегодня повредил ногу, наложен гипс», — рассказал он.