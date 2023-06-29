Власть 29 июня 2023, 19:36 Губернатор Ростовской области Голубев рассказал, что местные жители спокойно пережили ситуацию с попыткой мятежа

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Несмотря на то, что ситуация с попыткой мятежа была непростой, жители Ростовской области восприняли происходящее спокойно. Об этом Life рассказала губернатор региона Василий Голубев.

Голубев подчеркнул, что ростовчане проявили себя с лучшей стороны. Они не поддавались панике и сохраняли спокойствие.

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«Жители все время были без мандража, и весь период времени жители были в порядке», — рассказал Василий Голубев.

Он добавил, что дороги в городе, пострадавшие от прохода тяжелой техники, уже восстановлены.

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