29 июня 2023, 19:36
Губернатор Ростовской области Голубев рассказал, что местные жители спокойно пережили ситуацию с попыткой мятежа
Несмотря на то, что ситуация с попыткой мятежа была непростой, жители Ростовской области восприняли происходящее спокойно. Об этом Life рассказала губернатор региона Василий Голубев.
Голубев подчеркнул, что ростовчане проявили себя с лучшей стороны. Они не поддавались панике и сохраняли спокойствие.
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«Жители все время были без мандража, и весь период времени жители были в порядке», — рассказал Василий Голубев.
Он добавил, что дороги в городе, пострадавшие от прохода тяжелой техники, уже восстановлены.
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