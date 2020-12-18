Губернатор Псковской области заразился коронавирусом

«Опасения подтвердились — результат теста положительный», — написал глава региона.

Состояние губернатора удовлетворительное. Однако двусторонняя пневмония и постоянная высокая температура дают о себе знать, признался Ведерников. Из-за болезни он работает удаленно, отметил сайт RT.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Валентин Шурчанов умер от последствий коронавируса. Ему было 73 года. Депутат Николай Арефьев назвал Шурчанова надежным другом. По его словам, Шурчанов отвечал на все обращения граждан, старался всем помочь, никогда не был подлецом.

В тот же день в возрасте 80 лет скончался карикатурист-нонконформист Валерий Дмитрюк. Он болел COVID-19.