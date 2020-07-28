Губернатор Приамурья рассказал, почему не может понизить себе зарплату

Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату. Все из-за того, что от его ежемесячной оплаты труда зависят вознаграждения его подчиненных.

«У меня зарплата 200 тысяч, я не могу ее опустить. Не потому, что мне не хватает денег, у меня их достаточно. От моей зарплаты зависит вся дальнейшая линейка моих подчиненных», — отметил Орлов в прямом эфире на своей Instagram-странице. Чиновник задался вопросом, возможно ли будет взять на «относительно невысокую зарплату» достаточно компетентных людей.

Ранее зарплату себе понижал бывший глава Хабаровска Сергей Фургал. Орлов назвал его «молодцом» за снижение собственного дохода. Однако отметил, что понижение произошло с суммы примерно в миллион рублей до 400 тысяч. По словам губернатора Приамурья, в регионе стараются перенять опыт соседей, а также коллег из европейской части России.

Ранее Фургала арестовали по подозрению в покушении на убийства хабаровских и амурских бизнесменов в 2004 и 2005 годах. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в уголовном деле экс-главы Хабаровска есть новые эпизоды.