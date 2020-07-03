Губернатор поручил экстренным службам Подмосковья перейти в режим повышенной готовности из-за ливня

Сильный дождь зарядил в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов и экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.

«Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями. Дорогие жители Подмосковья, пожалуйста, по возможности проведите этот вечер дома — на улице может быть опасно», — написал Андрей Воробьев.

В прошлом месяце на Московскую область уже обрушивалась стихия — в тот раз вода затопила участки нескольких муниципалитетов. От аномальных дождей, которые не прекращались несколько дней, пострадали больше тысячи дач и приусадебных участков. Сложнее всего ситуация обстояла в Красногорске, Истре, Рузе, Талдоме и Дмитровском районе. Зацепило также Можайский и Одинцовский районы.

В тот раз губернатор Андрей Воробьев сообщил, что максимальные усилия при ликвидации последствий наводнения направили на помощь пострадавшим жителям.

Стена ливня накрыла не только область, но и столицу. В Москве затопило подземные переходы, вода залила входы и выходы в метро, сделав из лестниц настоящие водопады.