Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар. Ее осудили за контрабанду и незаконное хранение гашиша, который она провозила транзитом через Москву.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию региональной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар», — сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Девушку задержали 9 апреля в аэропорту Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В багаже у нее нашли 9,6 грамма гашиша, из-за которых израильтянку обвинили в контрабанде и незаконном хранении гашиша и приговорили к 7,5 года колонии.

23 января, в ходе визита в Израиль, президент Владимир Путин встретился с мамой Иссахар. Он успокоил женщину и заверил, что с ее дочерью «все будет хорошо». Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для помилования нужно соблюсти формальные процедуры. Например, девушка должна сама обратиться к президенту.

26 января Иссахар подала прошение о помиловании на имя президента. На следующий день областная комиссия единогласно одобрила рекомендацию.

«Наама частично признала, что, действительно, она провозила наркотики, но они были для собственного пользования. Никакого умысла к контрабанде у девушки и в мыслях не было. Комиссия, рассмотрев положительную характеристику, приняла решение, чтобы удовлетворить ходатайство о помиловании. Протокол подписан всеми членами комиссии единогласно», — рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Теперь это решение подписал губернатор Андрей Воробьев — и документ могут передать в управление президента по обеспечению конституционных прав граждан.

Согласно принятой процедуре, управление президента должно проверить представленные документы и то, как соблюдается порядок помилования. После этого президент указом вынесет решение о помиловании.