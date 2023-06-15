Власть 15 июня 2023, 17:27 Губернатор Подмосковья Воробьев подписал соглашение с Ростехом по развитию авиастроительного комплекса Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Правительство Московской области на полях Петербургского международного экономического форума заключило соглашение о сотрудничестве с Ростехом. Подписи поставили губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России» Юрий Слюсарь.

Цель соглашения — привлечь новых специалистов и нарастить кадровый потенциал предприятий. Как отметил Воробьев, развитие авиастроения на сегодняшний день приобретает особый смысл. Необходимо расширять и модернизировать парк самолетов как гражданского, так и военного сектора, подчеркнул он.

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В Московской области находится один из центров авиастроения – Жуковский. Также в регионе работает несколько крупных предприятий. А подмосковные Илы, МиГи, Су известны всему миру.

«Соглашение будет способствовать развитию авиастроения и повышению конкурентоспособности отечественных самолетов и в мировом пространстве, и внутри страны. Кроме того, это всегда очень высокотехнологичные рабочие места», — подчеркнул Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева

Коллаборация правительства Подмосковья с Объединенной авиастроительной корпорацией позволит не только привлечь новых специалистов, но и проработать совместные программы по развитию социальной инфраструктуры, спортивных и культурных объектов и созданию комфортной среды для сотрудников предприятий. Также при взаимодействии регионального правительства с Ростехом реализуют проекты импортозамещения, а кооперационные связи с отечественными поставщиками станут прочнее.

Слюсарь подчеркнул, что предприятия ОАК активно наращивают объемы производства. Специалисты работают над выпуском военных и гражданских самолетов.

Завод в Луховицах принимает участие в программе по созданию нового регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Также предприятие занимается финальной сборкой воздушного судна. На сегодняшний день, рассказал Слюсарь, рабочие уже изготовили два опытных самолета.

Один из них, оснащенный комплектом двигателей, приступил к аэродромным отработкам и начнет летные испытания после получения соответствующих разрешений. Второй самолет находится в высокой степени готовности в цехе окончательной сборки. Юрий Слюсарь Гендиректор ПАО «ОАК», вице-президент ОООР «СоюзМаш России»

А в агрегатно-сборочном производстве работают над первой партией серийных самолетов. Слюсарь добавил, что корпорация активно развивает программы сотрудничества с подмосковным правительством.