Губернатор Подмосковья оценил, насколько уменьшились платежи по ипотеке из-за льготной ставки

Льготная ставка по ипотеке стала глотком воздуха — теперь ежемесячные платежи снизились на 6-10 тысяч. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Воробьева, сейчас в Московской области каждый день продают от 130 до 150 квартир. 80% из них — по льготной ипотеке.

«Люди платят меньше за квартиру, разные платежи по ипотеке — от 40 до 48 тысяч [рублей], это на 6–10 тысяч рублей меньше, чем ранее, когда ипотека была высокая», — добавил глава Московской области.

Губернатор подчеркнул, что без льготной ипотеки во время пандемии коронавируса строительные компании «могли бы просто набок упасть».

«Благодаря тому закону, который вы сопровождали персонально (и спецсчета, и эскроу-счета), сегодня, слава Богу, нет риска — я могу это с уверенностью сказать — возникновения новых обманутых дольщиков. Благодаря финансовой дисциплине и контролю, который осуществляют банки, все встало на места», — заявил Воробьев на встрече с российским лидером в Кремле.

В начале августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по ипотеке до 15%. Меры по поддержке россиян власти страны принимают в связи с пандемией коронавируса, которая серьезно ударила по рынку труда и снизила доходы людей.