Губернатор Петербурга ушел на удаленку из-за возможного контакта с больным COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов будет работать на удаленке. Он самоизолировался после возможного контакта с зараженными коронавирусом людьми.

Об этом сообщили на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным», — сказано в сообщении.

Уточняется, что теперь глава города будет проводить все совещания с помощью видеоконференций. В пресс-службе Беглова подчеркнули, что он принял решение перейти на дистанционную работу, чтобы защитить здоровье других сотрудников администрации, должностных лиц и представителей общественности.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге новый тип инфекции обнаружили у 56 тысяч человек. Из них 35,6 тысячи выздоровели, еще 3,6 тысячи скончались. За последние сутки там выявили 713 случаев заражения коронавирусом. Регион занял второе место по приросту среди заболеваемости. Лидером оказалась Москва, где за последние сутки зафиксировали 4,4 тысячи зараженных.

Ранее «Газета.ru» напомнила, что, бессимптомные носители коронавируса SARS-CoV-2 представляют наибольшую опасность.