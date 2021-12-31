Губернатор Петербурга рассказал, что он загадает под бой новогодних курантов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал поздравление с наступающим 2022 годом и поделился, что именно он хотел бы загадать под бой курантов. По его словам, он хотел бы обрести как можно больше друзей и единомышленников.

«Сегодня в полночь под бой курантов будем загадывать желания. Я загадаю на 2022 год как можно больше единомышленников, друзей и соратников. Каждое ваше сообщение с идеями, которые сделают Петербург лучше — для меня еще один знак, что вместе мы можем добиться многого — в одной большой петербургской команде», — написал в поздравительном сообщении Беглов на его официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Беглов отметил, что уходящий год оказался крайне продуктивным, он дал возможность в несколько раз уменьшить в городе безработицу, сдерживать распространение коронавируса, стали возможными несколько проектов, которые могут изменить Петербург в лучшую сторону. Беглов добавил, что ситуация с коронавирусом остается достаточно сложной. Однако на праздники он призвал не думать об этом и просто отдыхать. По его словам, сейчас город медленно приходит к тому, чтобы восстановить жизнь в нормальных условиях.