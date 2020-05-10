Губернатор обвинил священника в заражении прихожан коронавирусом на Кубани

С батюшкой контактировали 66 человек, отметил глава региона. Новые случаи инфицирования выявили «буквально за трое суток». До этого местные власти просили священнослужителей быть внимательнее и соблюдать на службах положенную дистанцию, напомнил Кондратьев.

«Все думали: ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом», — добавил губернатор.

Батюшку мог заразить кто-то из прихожан, как, впрочем, и других людей на службе в храме. На это обратил внимание иерей Вячеслав Клименко, сообщило издание «Подъем». По его словам, если следовать логике губернатора, «врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей».

Это уже второй случай заражения священника на Кубани.

О первом случае выявления коронавируса у священнослужителя на Кубани стало известно 1 мая. Инфекцию подхватил священнослужитель храма Рождества Христова в Краснодаре отец Димитрий Ветошкин. Он причащал женщину после операции, которая не знала, что у нее коронавирус.

По данным на 10 мая, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 99 случаев заражения. Общее количество инфицированных на Кубани достигло 1929 человек.