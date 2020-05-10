    10 мая 2020, 18:18

    Губернатор обвинил священника в заражении прихожан коронавирусом на Кубани

    Алена Макаренко

    Священник из Краснодарского края заразил коронавирусом 35 прихожан. Так считает губернатор Вениамин Кондратьев. Своим взглядом он поделился на заседании оперативного штаба, сообщил «Блокнот. Краснодар».
    Губернатор обвинил священника в заражении прихожан коронавирусом на Кубани

    С батюшкой контактировали 66 человек, отметил глава региона. Новые случаи инфицирования выявили «буквально за трое суток». До этого местные власти просили священнослужителей быть внимательнее и соблюдать на службах положенную дистанцию, напомнил Кондратьев.

    «Все думали: ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом», — добавил губернатор.

    Батюшку мог заразить кто-то из прихожан, как, впрочем, и других людей на службе в храме. На это обратил внимание иерей Вячеслав Клименко, сообщило издание «Подъем». По его словам, если следовать логике губернатора, «врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей».

    Это уже второй случай заражения священника на Кубани.

    О первом случае выявления коронавируса у священнослужителя на Кубани стало известно 1 мая. Инфекцию подхватил священнослужитель храма Рождества Христова в Краснодаре отец Димитрий Ветошкин. Он причащал женщину после операции, которая не знала, что у нее коронавирус.

    По данным на 10 мая, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 99 случаев заражения. Общее количество инфицированных на Кубани достигло 1929 человек.