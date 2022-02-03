Губернатор Новосибирской области Травников отметил положительную динамику в экономике региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил перед депутатами Законодательного собрания и отметил хороший рост экономики в регионе. Об этом сообщил Infox.ru.

Он отметил, что по некоторым показателям темпы роста экономики в Новосибирской области выше, чем средние российские показатели. Например, в сфере промышленности — 9,8%, что вдвое выше показателей по стране.

Также Травников добавил, что выросла доходная часть бюджета: в 2021 году она составила двести тридцать семь миллиардов рублей.

«Это по-настоящему бюджет развития», — подчеркнул губернатор.