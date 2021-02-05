Губернатор Новосибирской области поздравил жителей с началом Года науки и технологий

Глава региона присоединился к работе коллегии Министерства науки и инновационной политики по области. На этой встрече он поздравил собравшихся с наступающим Днем российской науки, стартовавшим Годом науки и технологий. Травников пожелал участникам успехов, новых достижений и поводов для гордости за исследователей.

«День российской науки для Новосибирской области, для Новосибирска всегда был особенным днем. Не менее важен 2021 год — Указом Президента РФ он объявлен Годом науки и технологий. Новосибирск — это научный центр России. Исследователи, ученые, представители вузовского сообщества, промышленности, бизнесмены, представители власти региона делали и будут делать все возможное, чтобы этот статус укреплялся», — заявил губернатор.

Он добавил, что 2020 год заслуживает воспоминаний не только как время пандемии коронавируса, но и как год достижений сибирских ученых. Травников вспомнил центр вирусологии «Вектор», воплощение в жизнь национального проекта «Наука». Новосибирский научный центр превратился в территорию с высокой концентрацией исследований и разработок — «Академгородок 2.0». Кроме того, в составе НГУ и Института математики имени С. Л. Соболева СО РАН создан «Математический центр в Академгородке». Также идет работа по созданию Курчатовского геномного центра при участии Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук».