Власть 29 июня 2023, 19:04 Губернатор Новгородской области Никитин заявил, что не будет вводить штрафы за плевки

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В Новгородской области не планируют вводить штрафы за плевки в общественных местах, как это сделали в Ярославской области. Об этом Life рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

«Великий Новгород — второй по благоустройству город в своей группе городов — и у нас плеваться как-то не принято на улице и в общественных местах», — подчеркнул губернатор.

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Напомним, что штраф за плевки в общественных местах недавно ввели в Ярославской области. Регион стал третьим в мире, где приняли подобное решение. Ранее аналогичный шаги предприняли в Казахстане и Сингапуре.

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