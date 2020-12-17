Губернатор Нижегородской области заявил, что военным медикам выплатили ковидные надбавки

«Вопрос выплат находится на постоянном контроле. За третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за четвертый квартал, и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

В ходе большой пресс-конференции Владимиру Путину сообщили, что работники военного госпиталя в Нижнем Новгороде не получали стимулирующие выплаты с сентября 2020 года.

В региональном министерстве здравоохранения заявили, что сотрудники, которые работают в областных медицинских учреждениях, получают выплаты за работу в красной зоне, а за военный госпиталь отвечает Министерство обороны.

В свою очередь местный Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту невыплат коронавирусных надбавок военным медикам.