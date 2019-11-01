Губернатор НАО призвал изменить законы для ЧОПов после убийства ребенка в Нарьян-Маре

Законодательство, направленное на сохранение конкуренции, стоит упростить в пользу большей безопасности людей. Такое мнение высказал губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский после убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

Цыбульский подчеркнул, что существующая проблема носит системный характер. Его слова привело РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации НАО.

Знакомый назвал убийцу ребенка в Нарьян-Маре социофобом Подробнее

«На конкурсы выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом вот таким халатным образом выполняющие свои обязанности», — заметил губернатор региона.

В детском саду «Сказка» Нарьян-Мара был убит шестилетний мальчик. На него напал мужчина, попавший на территорию дошкольного учреждения. По предварительным данным, охранник ЧОПа пустил постороннего в сад дистанционно.

Чтобы сохранить конкуренцию и повысить безопасность, в первую очередь, детей, Александр Цимбульский и призвал упростить существующие законы.

Убийцей ребенка оказался 36-летний мужчина, стоявший на учете у нарколога как хронический алкоголик. Судимостей у него не было, а знакомые отзывались о нем как о социофобе. Мужчину задержали на месте преступления.