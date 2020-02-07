Губернатор НАО: «Любой человек, наделенный властью, прежде всего должен уважать людей»

«Со всеми инициативами, которые были озвучены президентом, мы абсолютно согласны», — отметил Цыбульский.

Также он добавил, что это — «с одной стороны, серьёзные социальные гарантии», «а с другой стороны, они действительно сделают нашу политическую систему более сбалансированной и современной».

«Мне кажется, любой человек, наделенный властью, прежде всего должен уважать людей и все свои действия направлять на созидание», — ответил губернатор на вопрос о морально-этических нормах госслужащих.

Самые важные качества для чиновника, по его мнению: «уважение к людям и нацеленность на созидание».